Lombardia: M5S apre dialogo con Pd, 'cerchiamo visione comune'

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - "Io son sempre stato per cercare una visione comune": è quanto ha detto il coordinatore regionale lombardo del M5S Dario Violi in un'intervista a Radio Popolare parlando di una possibile ripresa del dialogo col Partito democratico in vista delle elezioni regionali.

Questo pomeriggio si riunirà la direzione regionale del Pd e Violi spiega che "i tempi sono stretti, non si può pensare di tirarla in lungo. Noi stiamo lavorando e chiuderemo a breve una proposta programmatica con alcuni punti chiari su sanità, trasporti, infrastrutture. Questi punti li sottoporremo all'attenzione dei cittadini e delle altre forze politiche, vedremo poi che interesse ci sarà".

Tra i possibili candidati del centrosinistra, è Pierfrancesco Majorino quello che renderebbe più facile l'avvicinamento tra Pd e M5S: "La mia speranza è che, se ci si siede al tavolo, si voglia veramente chiudere, e lo si voglia fare su una visione chiara. Con Pier (Majorino ndr) ci sentiamo costantemente, ultimamente. Se c'è la possibilità di avere una visione comune puntuale e chiara, e io ho molti dubbi ma ci proverò fino alla fine, poi il nome del candidato non sarà un problema".

"Nel Lazio - ha concluso Violi - la questione dell'inceneritore di Roma rendeva impossibile fare l'alleanza col Pd. In Lombardia è diverso". (ANSA).