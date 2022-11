Inaugurato il prolungamento della Tangenziale Nord di Milano

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Taglio del nastro per il prolungamento della Tangenziale Nord A52 fino a Novate Milanese: il tratto inaugurato completa il collegamento tra la A52 Tangenziale Nord di Milano e la A50 Tangenziale Ovest di Milano, attraverso la riqualificazione della vecchia strada provinciale 46 e offre un percorso alternativo al tratto urbano della A4 per gli spostamenti est-ovest e viceversa. L'apertura completa al traffico avverrà alle 6 di domani mattina.

Per il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha partecipato all'inaugurazione, "quest'opera è importante anche per la sicurezza, con una circolazione più facile e veloce, oltre che per la sicurezza ambientale. Chi dice no alla modernizzazione - ha sottolineato - poi si convince quando le cose si realizzano e si realizzano bene, velocemente, altrimenti saremmo ancora fermi ai cavalli e alle carrozze. La giornata di oggi mette tutti insieme nell'interesse dell'Italia". Anche per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, quella della Tangenziale Nord "spero sia la prima di una lunga serie di inaugurazioni e che si mettano oggi le basi, in Lombardia e non solo, per inaugurare tante altre infrastrutture". Si tratta, ha commentato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, di "un'opera pubblica fondamentale per dare fiato e sbloccare in modo sostanziale la prima parte della A4. Da tempo si aspettava e grazie al cielo è stata realizzata nonostante le tante difficoltà, i tanti ricorsi e le problematiche di carattere tecnico. Siamo contenti perché crediamo darà un contributo fondamentale".

Lungo il tratto è stata realizzata anche la 'galleria fonica' di Paderno Dugnano, per l'abbattimento degli impatti acustici: lunga 270 metri circa, ha un lato orientato a sud completamente rivestito di pannelli fotovoltaici, in grado di soddisfare l'intero fabbisogno energetico dell'opera stessa. L'intervento sarà completato con la realizzazione di un complesso di viabilità complanari parallelo al tracciato autostradale che collegherà i comuni di Paderno Dugnano e Novate Milanese/Bollate per spostamenti locali. (ANSA).