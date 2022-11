I miti femminili raccolgono fondi per Cadmi centro antiviolenza

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Dopo 3 settimane di spettacoli nei bar e di indagine con il pubblico sui temi trattati da Medea, Antigone ed Elena, le tre protagoniste delle tragedie di Sofocle ed Euripide si spostano in teatro per confrontare le storie universali dei grandi classici con l'attualità. L'appuntamento è per domani sera, 15 novembre, al teatro Carcano di Milano in una serata di raccolta fondi per il CADMI - Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano.

La serata, presentata da Annagaia Marchioro e Davide Lorenzo Palla prevede l'alternarsi di brani tratti dalle tragedie greche e analisi attualizzazioni da parte della classicista Angela Lombardo dei grandi temi trattati: guerre, integrazione, giustizia con interventi di esperti e brani musicali che sono state protagoniste del progetto che ha coinvolto la città di Milano in un processo di divulgazione e integrazione.

Interverranno le referenti di CADMI e di Amlet_a, collettivo femminista, osservatorio sulla presenza e la rappresentazione femminile nel mondo dello spettacolo.

"Andare a teatro, per i Greci - ha ricordato Palla - , non era solo un momento di svago e divertimento, ma un'occasione politica: l'intera città, l'intera polis, si riuniva sugli spalti per assistere a quello che era, di fatto, un rito civile.

Credo che oggi sia importante tornare a vivere il teatro come un rito collettivo catartico in grado di farci evolvere e progredire".

L'appuntamento per questo rito civile, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno del teatro Carcano, è dunque per domani alle 19:30. (ANSA).