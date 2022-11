Avvocati manifestano in toga davanti al consolato iraniano

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Oltre un centinaio di avvocati hanno partecipato, questo pomeriggio, a Milano, a un presidio organizzato "in solidarietà alle donne iraniane" e promosso dall'Ordine degli Avvocati di Milano, Camera Penale di Milano, Adgi e altre sigle del mondo della giustizia.

I legali, indossando la toga, si sono ritrovati in piazzale Lotto all'angolo con via Monte Rosa, nei pressi del consolato della Repubblica Islamica dell'Iran. Ad essi si sono poi aggiunti gruppi di attivisti, oppositori del governo iraniano, e centri sociali. Sul posto anche personale della Questura, ma non ci sono stati momenti di tensione.

"Nessun luogo è lontano quando si parla di diritti - ha detto il presidente degli avvocati, Vinicio Nardo - e noi ci sentiamo vicini a chi, dovunque, ne invochi il rispetto". Gli avvocati hanno mostrato anche i disegni, in tema di diritti in Iran, realizzati da un istituto d'arte, che "saranno esposti nei corridoi dell'Ordine di Milano". (ANSA).