Animali: a FieraMilano l'esposizione canina Enci Winner 2022

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Fiera Milano è pronta ad ospitare la prossima edizione di Enci Winner 2022, esposizione canina organizzata dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

L'esposizione sarà ospitata nei padiglioni 13 e 15 a Fieramilano-Rho dal 16 al 18 dicembre 2022. "Se la cinofilia è innanzitutto condivisone di una grande passione - afferma il presidente dell'Enci, Dino Muto - Enci Winner è il momento nel quale gli allevatori, i proprietari e tutte le persone si possono incontrare per condividere tecniche di allevamento di gestione degli animali, esperienze, ma anche e soprattutto l'amore per i cani. Ci è sembrato pertanto naturale poter dare un accento di festa all'Enci Winner di quest'anno sottolineando l'avvicinarsi del Natale con il suo portato di tradizione, cultura e il valore di una grande famiglia che comprende i nostri cani".

Durante i giorni della manifestazione, per la prima volta, sarà allestito a Fiera Milano 'Pets on Christmas', un villaggio natalizio che darà la possibilità alle famiglie e ai bambini di fare gli acquisti di Natale per sé o per il proprio animale, di conoscere i prodotti e i servizi pensati ad hoc per il proprio pet, di confrontarsi con professionisti selezionati quali educatori, veterinari e toelettatori e di passare una giornata all'insegna del divertimento. All'interno del villaggio natalizio sarà quindi possibile fare shopping e conoscere da vicino le aziende del settore che per l'occasione proporranno una selezione dei migliori prodotti e accessori pensati per il Natale (quali collari, guinzagli, pettorine, cappottini, cucce, ciotole, per citarne alcuni).

"Con questo progetto puntiamo a uscire dagli standard delle fiere classiche - afferma Nicola Bonacchi, direttore Hosted Exibitions di Fiera Milano - creando un evento in grado di coinvolgere anche il territorio, mettendo le aziende in contatto diretto con il pubblico finale". (ANSA).