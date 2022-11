Ambiente: Pianeta 30 racconta ai bambini gli obiettivi dell'Onu

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - È stato presentato oggi "Pianeta 30", il primo progetto realizzato nell'ambito della collaborazione tra Hines e MUBA-Museo dei Bambini Milano, finalizzata a promuovere progetti culturali e educativi dedicati al tema dello sviluppo sostenibile. Un'iniziativa che vede Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare e MUBA, centro per lo sviluppo e la diffusione di progetti culturali dedicati all'infanzia riconosciuto a livello nazionale, impegnati insieme per avvicinare le nuove generazioni ai temi dell'Agenda 2030 dell'Onu e aumentare così la conoscenza e la divulgazione dei suoi 17 obiettivi.

Questo il tema di "Pianeta 30", un progetto che nasce dalla sinergia tra l'esperienza di MUBA nell'ideazione e realizzazione di progetti innovativi rivolti al mondo dell'infanzia, e l'impegno che Hines riserva da oltre un anno all'attivazione di laboratori didattici e attività extrascolastiche con "Progetto Scuole". "Pianeta 30" è un progetto che si sviluppa in tre declinazioni: la pubblicazione di un libro interattivo illustrato in doppia lingua italiano-inglese, una mostra-gioco visitabile gratuitamente presso la sede di MUBA (via Enrico Besana 12) e un programma di laboratori didattici, che coinvolgerà 50 classi del Comune di Milano.

A raccontare ai giovani lettori di "Pianeta 30" l'Agenda 2030 sono le tavole illustrate realizzate dalla paper artist Isadora Bucciarelli, accompagnate dai testi dell'autore Massimiliano Tappari. Il libro è pensato per diventare anche uno strumento didattico che verrà distribuito a tutti gli alunni delle 50 classi coinvolte nel progetto grazie al supporto dell'assessorato all'Istruzione del Comune di Milano. "Bambini e bambine potranno essere adulti più responsabili domani" ha detto la vicesindaco e assessore all'Istruzione Anna Scavuzzo -.

Grazie dunque ai partner che oggi promuovono insieme un percorso che è gioco, scoperta e divertimento". (ANSA).