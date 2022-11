Petardi e tric e trac in auto, denunciato da Polizia a Milano

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Sostavano con un atteggiamento preoccupato nei pressi di una Clio e gli agenti del commissariato Sempione di Milano hanno ritenuto di controllarli nel pomeriggio di ieri in via Linneo, a Milano.

Nella vettura i poliziotti hanno trovato undici petardi modello Cobra, tre tric e trac a cipolla e un manganello.

Il proprietario dell'auto, un italiano di 31 anni, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Il materiale pirotecnico e il manganello sono stati sequestrati. (ANSA).