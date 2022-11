Baby rapinatore aggredisce minori in stazione a Monza arrestato

(ANSA) - MONZA, 13 NOV - Un ragazzino di 16 anni è stato arrestato ieri dalla Polfer a Monza, per rapina aggravata e tentata rapina aggravata in concorso.

È accusato di aver aggredito due giovanissimi, all'interno e vicino alla stazione ferroviaria di Monza. Secondo la testimonianza degli aggrediti, il giovanissimo, residente nel capoluogo brianzolo, ha avvicinato con un complice i coetanei con la scusa di una sigaretta, per poi chiedere qualche euro di "sostegno".

Ottenuto un "no" come risposta, ha indossato un passamontagna, e al promo ha strappato a uno dei giovani gli auricolari di marca dalle orecchie, per poi fuggire, mentre non riuscendoci con il secondo, lo ha strattonato per il giubbino minacciandolo, per poi scappare con il suo amico.

Rintracciato poco più tardi a passeggio per Monza, il giovanissimo è stato portato nel centro di prima accoglienza di Torino. (ANSA).