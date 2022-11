Presidio sindacati base davanti sede Comune Milano

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Un presidio-assemblea dei delegati e attivisti del sindacalismo di base - Cub, Sgb, Slai Cobas, Usb, Usi-Cit - si terrà, lunedì a partire dalle 16.30, davanti a Palazzo Marino sede del Comune di Milano sui temi dei diritti sociali ed economici. L' iniziativa rientra nella preparazione dello sciopero generale del 2 dicembre.

Tra le rivendicazioni il rinnovo dei contratti collettivi e un aumento dei salari in modo che risultino agganciati al costo reale della vita; l' introduzione del salario minimo di 12 euro l'ora e di una legge democratica sulla rappresentanza sindacale e sull'efficacia dei contratti; l'indicizzazione automatica dei salari all'inflazione reale (Scala Mobile), la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario.

E ancora il ritorno a una programmazione economica attiva da parte dello Stato, che sappia arrestare il declino industriale, attuare una riconversione ecologica dei processi produttivi e tutelare l'occupazione; investimenti su istruzione, trasporti, welfare, salute, pensioni, ricerca, energia, comunicazioni, nell'ottica di un rilancio della funzione dello Stato in questi ambiti strategici.

Infine i sindacati di base chiedono il rilancio di un piano strutturale di edilizia residenziale pubblica, lo stop alle privatizzazioni e ai subappalti; prezzi tutelati per luce, gas e beni comuni in generale da garantire a lavoratori, pensionati e ceti popolari con interventi sull'evasione fiscale e sulla progressività delle aliquote fiscali. (ANSA).