Vittorio Sgarbi curatore di una mostra per la Milanesiana

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - E' curata da Vittorio Sgarbi la mostra "Jo Endoro. Il miracolo della scultura ovvero being of nothingness' che apre il 16 novembre alla Galleria Vik Milano Hotel di Milano, ospitata da La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, sorella del critico d'arte.

Jo Endoro nasce come scultore, ispirandosi alle forme neoclassiche del Canova, reinterpretate attraverso l'uso di tecniche innovative. Negli ultimi anni trascorsi nella Repubblica Dominicana si dedica anche alla pittura, raffigurando le più famose sculture classiche e neoclassiche dell'arte europea su pannelli di legno riciclato provenienti dal cuore della foresta pluviale, attraverso l'utilizzo di tecniche miste.

Attualmente il suo atelier si trova nel cuore della città di Pietrasanta (Lucca), aperto nel 2019.

"Oggi si affaccia a Pietrasanta - afferma Vittorio Sgarbi - uno scultore che sembra raccogliere il testimone di Mitoraj, isolando frammenti di sculture classiche: Jo Endoro. Il quale si esercita in pittura e scultura con l'intenzione di rigenerare teste e torsi antichi, nell'evidente intendimento di rendere omaggio proprio a Canova nell'anno del secondo centenario della morte dell'artista. Accomuna Mitoraj ed Endoro una struggente nostalgia di un'armonia perduta".

"La Milanesiana 2022 è dedicata alle omissioni, e la prima cosa che questa mostra omette, è l'identità del suo autore. La nasconde, svelando l'essenza della sua identità (nascosta): le maschere e le mani" aggiunge Elisabetta Sgarbi. (ANSA).