Natale: Coin sostiene Oxfam con progetto 'Aggiungi amore'

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Per Natale la catena di department store Coin rinnova per il terzo anno il suo sostegno a Oxfam Italia con l'iniziativa 'Aggiungi amore' che ha come obiettivo fornire dieci milioni di litri di acqua sicura a chi ne ha bisogno.

A sostegno di questa campagna è stato coinvolto Alessandro Enriquez, fashion designer da anni testimonial e sostenitore di Oxfam che ha realizzato le grafiche limited edition ispirate al tema dell'amore per dei prodotti esclusivi, dai piatti da portata decorati a mano da Fasano Ceramiche alla bottiglia magnum Brut Oltrenero.

"Coin è orgogliosa di poter supportare concretamente anche questo Natale Oxfam e i suoi progetti, che lo scorso anno ci hanno permesso di portare oltre 5 milioni di litri di acqua sicura in 87 paesi, in particolare Palestina, Etiopia, Yemen e Giordania" dichiara Monica Gagliardi, Direttore Marketing e Digital Transformation di Coin SpA.

"Oxfam Italia è felice di avere ancora al suo fianco Coin, un partner storico con cui si sono aiutate centinaia di famiglie - ha affermato Marta Pieri, Head of Corporate Partnership di Oxfam Italia -quest'anno vogliamo raggiungere quante più persone possibile, a partire dai bambini, che soffrono più di tutti gli altri, e dalle donne, le prime a provvedere al fabbisogno della famiglia, spesso costrette a lunghi tragitti quotidiani per procurare quel minimo di acqua pulita necessaria. Di fronte a tutto questo, ogni donazione potrà fare la differenza". (ANSA).