Memoria antifascista, studente del Virgilio aggredito a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Un gruppo di ragazzi di Blocco studentesco, organizzazione giovanile di Casapound, questa mattina ha attaccato davanti al liceo Virgilio di piazza Ascoli, a Milano, dei manifesti con l'invito a una nuova marcia su Roma.

Gli studenti arrivati a scuola hanno cercato di rimuovere i manifesti e uno di loro è stato aggredito. Lo rende noto con un comunicato Memoria Antifascista, spiegando che sul posto era presente la polizia.

Sull'episodio interviene Matteo Prencipe, segretario della Federazione di Milano: "A meno di un mese dall'insediamento, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha lasciato intendere con chiarezza la linea del governo: manganelli agli studenti nelle Università, disprezzo della solidarietà umana nei confronti delle persone migranti, decreti repressivi contro i rave e sguardo benevolo ai movimenti neofascisti. Serve una forte opposizione sociale e politica per combattere questa destra che intende instaurare una democratura alla Orban e guarda con disprezzo alle classi popolari e ai loro bisogni.

Uniamoci anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali per battere questa deriva che mette in pericolo i fondamenti democratici della nostra Repubblica. Esprimiamo la nostra solidarietà agli studenti e alle studentesse del Virgilio e al ragazzo aggredito".

I ragazzi del collettivo del Virgilio hanno indetto un'assemblea per il pomeriggio. (ANSA).