Lombardia: Fontana, Moratti eviti affermazioni che offendono

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - "Credo che Letizia Moratti dovrebbe stare attenta a fare certe affermazioni che offendono tutti i lombardi": è la risposta del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, alle parole di Moratti, secondo cui la Lombardia non è più il motore trainante del Paese.

"A me - ha aggiunto Fontana - sembra che la Lombardia sia ancora più di prima il motore e il punto di riferimento di tutto il Paese, basta vedere i numeri". E comunque "non credo che bisogna far polemica ma si guardino i numeri della ripresa, del Pil, dell'occupazione e i numeri dell'attrattività. Basta vedere i progetti e le iniziative".

Moratti, in contrasto con il centrodestra, non aveva condiviso le scelte del governo sul reintegro dei medici no-vax: "Una cosa che è successa improvvisamente nello spazio di poche ore, mi stupisco. Forse avremmo dovuto fare un confronto su questo argomento - ha concluso Fontana - e spiegare come comunque la cosa fosse un'anticipazione di un provvedimento che era stato già approvato dal governo Draghi e che si trattava di un numero assolutamente limitato di operatori". (ANSA).