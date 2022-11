Covid: in Lombardia continuano a calare i ricoveri

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - In Lombardia sono 24 i ricoverati in terapia intensiva (-3 rispetto a una settimana fa) e 1.021 nei reparti (-21 rispetto al 3 novembre): sono i dati relativi al Covid aggiornati a ieri e diffusi oggi dalla Regione. Da inizio pandemia i decessi sono 43.353 (+165 in una settimana).

Per quanto riguarda le province, ieri a Milano sono stati segnalati 1.818 contagi (di cui 745 in città), a Bergamo 466, a Brescia 672, a Como 285, a Cremona 209, a Lecco 180, a Lodi 122, a Mantova 270, a Monza e Brianza 540, a Pavia 302, a Sondrio 59 e a Varese 522. (ANSA).