Al pasticcere Massari il premio Ambasciatore del Gusto

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Il premio Ambasciatore del Gusto sarà consegnato a Iginio Massari, maestro pasticcere incoronato miglior al mondo nel 2019 dal World Pastry Stars e definito "Il signore del panettone" dal New York Times. Massari, bresciano, sarà premiato a Cremona durante la Festa del Torrone in programma dal 12 al 20 novembre. L'evento di premiazione è in calendario sabato 19 novembre alle 15 al PalaTorrone ai Giardini di Piazza Roma.

Massari, oltre a ritirare il premio, sarà intervistato per "scoprire i segreti della sua pasticceria, gli aneddoti e le curiosità della sua ricca carriera". Il maestro pasticcere realizzerà inoltre, in uno showcooking, un dolce creato ad hoc per l'evento. La Festa del Torrone, giunta alla sua 25esima edizione prevede "un ricco calendario di appuntamenti e premiazioni stellate" ed è organizzata dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona con il contributo di Regione Lombardia. (ANSA).