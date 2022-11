A Milano targa ricorda Luca Massari, il tassista ucciso nel 2010

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - A Milano da oggi una targa ricorda Luca Massari, il tassista picchiato e ucciso nel 2010 dopo una lite scoppiata per futili motivi mentre percorreva una strada col suo taxi. Il tassista morì un mese dopo le percosse subite, un episodio che sconvolse la città e da cui nacque una grande solidarietà dei cittadini del quartiere.

Sono stati proprio loro infatti a proporre al Municipio 5 di porre la targa in memoria di Luca Massari nel luogo dove è stato aggredito, nello spazio verde tra largo Caccia Dominioni e via Ghini, accanto all'albero piantato qualche anno dopo per lui.

Alla cerimonia di scoprimento della targa, su cui è inciso anche il messaggio 'a monito contro ogni forma di violenza', hanno partecipato familiari, colleghi tassisti, amici e tanti abitanti del quartiere, oltre all'assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli e il presidente del Municipio 5, Natale Carapellese. Granelli ha ricordato il "terribile atto di violenza insensata e brutale che scosse tutti. I responsabili sono stati condannati ma resta la necessità, come dice bene il messaggio impresso sulla targa, di rifiutare sempre la violenza e di impedire che fatti come questi si possano ripetere". (ANSA).