Mostre: 'T'illumino d'immenso', i libri diventano lampade

Può succedere che l'Ulisse di Joyce o il Moby Dick di Melville diventino delle lampade. Lo testimonia la Kasa dei Libri di Milano, dove il 16 novembre, alle 18, sarà inaugurata la mostra 'T'illumino d'immenso', con le creazioni nate dallo studio di design Art Frigò di Marta Bassotto e Piero Cortese. Lo studio ha dato nuova vita alle copertine storiche di libri classici del passato, ricostruite digitalmente per essere utilizzate nella creazione di vere e proprie lampade. Sono le Abat Book, questo il nome del progetto creato con l'intenzione di restituire nuova luce a un patrimonio poco conosciuto: copertine spesso realizzate da artisti e grafici di straordinaria qualità appartenenti a edizioni passate scovate negli anni dagli stessi Marta e Piero in negozi di antiquariato, bancarelle di libri o pescate nella navigazione online.

Alcune delle creazioni riproducono prime edizioni di pregio come quella di 'Se questo è un uomo' di Primo Levi. Rifiutata inizialmente da Einaudi esce in una esigua tiratura a cura del piccolo editore De Silva acquisito poi da una casa editrice di Firenze: qui le molte copie invendute rimangono vittime dell'alluvione del '66. Proprio la Kasa conserva una di quelle prime edizioni scampate all'acqua.

Le opere - una trentina di Abat Book, tra cui 'Dracula' di Stoker, 'Il giocatore' di Dostoevskij, 'I fiori del male' di Baudelaire e 'Pinocchio' di Collodi - saranno esposte alla Kasa dei Libri fino al 25 novembre. I visitatori potranno apprezzarle anche grazie ad un allestimento suggestivo con stanze in penombra ravvivate soltanto dalla luce delle Abat Book immerse nella collezione di 35 mila volumi al quarto piano della Kasa.

