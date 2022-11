L'organo del Duomo di Milano risuona per il Natale

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Praticamente terminato il restauro delle parti meccaniche, l'organo del Duomo di Milano, che è il più grande d'Italia, torna a suonare per celebrare il Natale.

Da sabato prossimo, ovvero dall'inizio dell'avvento, parte la rassegna Sonorità organistiche. Tutti i sabati fino al 7 gennaio (ma anche il 7 dicembre e il 5 gennaio) prima della messa vigiliare, dalle 16:45 alle 17:15, nella cattedrale l'organo risuonerà grazie a Alessandro La Ciacera per rendere ancora più suggestiva la visita dei turisti e per preparare i fedeli alla celebrazione.

Nel primo concerto, il 12 novembre, l'organista del Duomo eseguirà musiche di Henry Purcell, Jeanne Demessieux e Léon Boëllmann. Si potrà assistere alle esibizioni anche in streaming sul canale youtube del Duomo. (ANSA).