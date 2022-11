Lombardia, Letizia Moratti al centrosinistra: 'Incontriamoci'

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - "Ho scelto di candidarmi con una lista civica, il sostegno del Terzo popolo e con una proposta aperta a tutti i territori, partiti e liste civiche che vogliono misurarsi su cose concrete. La mia proposta è 'incontriamoci', ho anche scelto temi identitari del centrosinistra per aprirmi a un mondo che fa fatica ad accettarmi", come l'ambiente e il lavoro. Così Letizia Moratti, candidata del Terzo polo alle regionali lombarde. E anche la cultura, perché "la Lombardia - ha aggiunto - è ultima in Italia per investimenti in cultura: non è più la Regione trainante del Paese e si deve misurare non solo all'interno dell'Italia".

"Negli ultimi mesi - ha concluso - ho sentito un grande isolamento nella coalizione dove ero, e dopo una profonda solitudine che ho vissuto qui mi sento a casa, in un ambiente che mi accoglie. Cerchiamo di accettarci".

Prima di Letizia Moratti era intervenuta Mariastella Gelmini, vicesegretaria nazionale e portavoce di Azione. "Non ho mai visto Letizia Moratti a una riunione di partito, né con tessere di partito. Anche se ha avuto l'appoggio del centrodestra, è sempre stata una donna libera, autonoma e indipendente" ha detto Gelmini. "Rispetto il dibattito interno al Pd - ha aggiunto - ma credo che oggi si possa fare un passo in avanti. Per una volta si dica 'proviamo non solo a vincere le elezioni ma a consegnare alla Lombardia una figura che possa rappresentare competenza e forza, un modello politico da replicare a livello nazionale".

