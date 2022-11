Fondi rubati alla onlus, Crotti patteggia 3 anni e 4 mesi

(ANSA) - CREMONA, 10 NOV - Renato Crotti, indagato nell'indagine relativa alla distrazione di fondi ai danni di Uniti per la provincia di Cremona, la onlus costituita il 13 marzo del 2020 per sostenere ospedali e organizzazioni cremonesi in prima linea nella prima ondata della pandemia di Covid, ha patteggiato 3 anni e 4 mesi di reclusione e un risarcimento di 25.000 euro. Oltre a Crotti, ha patteggiato anche la sorella Anna, che ha già restituito i 5 mila euro dirottati sul suo conto con bonifico disposto dal fratello.

Nell'inchiesta sono dieci gli indagati, accusati a vario titolo di aver prelevato soldi per scopi estranei alle finalità benefiche di Uniti. L'inchiesta, eseguita dalla Guardia di Finanza di Cremona e coordinata dalla procura, ipotizza che siano stati sottratti all'associazione oltre 300.000 euro.

Ora la Onlus procederà con una causa civile. Obiettivo: farsi restituire sino all'ultimo centesimo.

Da questa indagine, ne è nata una seconda che ha portato alla condanna per Crotti a 5 anni e 6 mesi con l'accusa di prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico.

