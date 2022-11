Disabile allontanata: 'Così mi hanno urlato di uscire'

(ANSA) - PAVIA, 10 NOV - In un comunicato diffuso questa sera dal Coordinamento per il Diritto allo Studio-UDU di Pavia, la studentessa disabile allontanata ieri dall'aula dove voleva mangiare, racconta come sono andati i fatti. "Ieri a Pavia faceva freddo e pioveva, non era possibile mangiare all'esterno - spiega Giorgia Orsi, iscritta al corso di Filosofia -. Allora sono entrata nell'aula dove avevo lezione, mi sono seduta in fondo e ho iniziato a mangiare. Sono stata avvicinata da una signora che si è messa ad urlare di uscire. Io le ho fatto presente di essere invalida e di avere un tumore. Sul momento si è allontanata, ma poi sono arrivati in due che hanno alzato i toni, mi hanno detto che non potevo stare lì. Ho cercato di oppormi, di dire che mi ammalo e che non potevo stare fuori. A quel punto si sono avvicinate delle studentesse per sostenermi, ma il comportamento del personale è ancora peggiorato, infatti sono stata minacciata che sarebbero intervenuti i Carabinieri".

"Mi sono allontanata e ho provato ad andare in portineria per cercare una soluzione, ma mi è stato risposto che erano affari miei - continua la studentessa -. Non sapendo più cosa fare, mi sono rivolta all'ufficio disabili e ai rappresentanti degli studenti che sono prontamente intervenuti. Adesso sono stanca e confusa, il rettore mi ha chiamato per scusarsi dell'accaduto.

Ieri è capitato a me che sono riuscita a reagire e denunciare, ma la cosa sarebbe potuto capitare anche a persone più fragili".

Gli studenti, che da tempo reclamano luoghi al chiuso in Ateneo dove poter consumare il cibo che si portano da casa, hanno effettuato oggi un presidio davanti al rettorato, promosso dal Coordinamento per il diritto allo studio (Udu). "Non è possibile continuare a tirare fuori della scuse per negarci gli spazi dove mangiare". (ANSA).