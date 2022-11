Disabile al 100% mangia in aula università di Pavia, cacciata

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Da una parte le regole, dall'altra l'umanità e, perché no, anche un pizzico di buon senso, che pare ieri sia decisamente mancato all'Università di Pavia, dove una ragazza disabile al 100% - riporta 'Il Giorno' - è stata cacciata da un'aula mentre tentava di consumare il suo pasto.

La ragazza, paziente oncologica che per ovvi motivi di salute non potrebbe mangiare al freddo, è stata addirittura minacciata dal personale, che le ha detto che sarebbero stati chiamati i Carabinieri se non si fosse immediatamente allontanata. La ragazza era seduta in un'aula del polo San Tommaso e avrebbe voluto mangiare il pranzo che si era portata da casa, quando è stata avvicinata dal personale di portineria, che le ha intimato di lasciare l'aula, nonostante il suo stato di salute non le permettesse assolutamente di stare all'esterno.

Niente da fare: il personale è stato inflessibile, dichiarando successivamente di aver semplicemente applicato le regole. L'episodio è stato segnalato dal Coordinamento per il diritto allo studio (Udu) ed è intervenuto anche il Servizio assistenza ed integrazione studenti disabili dell'ateneo. Oggi è prevista una protesta sotto il rettorato. (ANSA).