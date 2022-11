Catena umana per pista ciclabile in viale Monza Milano

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Una ciclabile umana per chiedere al Comune di Milano di proteggere dalle auto chi ogni giorno pedala in viale Monza: l'hanno costruita con i loro corpi e le loro due ruote ciclisti e cicliste che questa mattina si sono dati appuntamento in uno dei viali più trafficati della città "per proteggere con il nostro corpo e le nostre bici chi pedalerà in quel tratto di strada (soprattutto genitori con figli e bike-commuters)".

"Perché è vero che la corsia ciclabile realizzata nel 2020 è usatissima (+276% di biciclette) ma il problema è che - spiegano gli organizzatori nella pagina facebook dell'evento - è usatissima anche dalle automobili che ci parcheggiano sopra, ora per un caffè al volo, ora per una commissione o per il carico/scarico. Insomma, per chi guida c'è sempre una scusa buona per usare la ciclabile come parcheggio privato. Per chi pedala, invece, non c'è alternativa al fare una pericolosa deviazione e rischiare la propria vita ogni giorno".

"Non possiamo accettare che sia normale. Non vogliamo assuefarci - scrivono gli organizzatori - al rischio. Perché proprio quel rischio, finché c'è, impedisce a tante persone di prendere coraggio e di abbandonare l'auto per provare a spostarsi in bicicletta. Sono passati 11 anni dalla morte del piccolo Giacomo e neanche 3 mesi da quello del piccolo Mohanad.

Non vogliamo aspettare il prossimo incidente per scendere in strada affinché le cose cambino.

Manifestiamo in maniera ferma e pacifica per chiedere al Comune di Milano di intervenire ora per proteggere chi pedala, sulla ciclabile di viale Monza, sul Ponte della Ghisolfa, in tutta la città".

Per i ciclisti, non servono cordoli, ma "rispetto, cambiamento culturali, controlli e aiuterebbe anche una città a 30 all'ora".

