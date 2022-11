Achille Lauro lancia capsule collection cosmetici genderless

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Si chiama 'Maleducata' la prima capsule collection gender-less MULAC Cosmetics, firmata da Achille Lauro, una capsule in edizione limitata composta da prodotti multiuso dall'animo glam e rock, appositamente studiati per creare trucchi simbolo di fluidità.

Il progetto è stato lanciato con un evento privato al Porteño Prohibido di Milano, in cui l'artista si è esibito di fronte a un pubblico selezionato.

Il cantautore non ha prestato solo il volto, ma è stato coinvolto in tutti i passaggi di produzione: dal processo creativo, alla scelta dei prodotti, per la promozione di una nuova idea di bellezza fuori dai cliché e dagli stereotipi. Le esclusive box in vendita sul sito di MULAC sono andate sold-out in meno di 24h. (ANSA).