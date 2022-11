Serie A: Atalanta ko 2-1 a Lecce, 1-1 tra Sassuolo e Roma

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il Lecce torna alla vittoria battendo l'Atalanta 2-1 mentre Sassuolo e Roma pareggiano 1-1. A Reggio Emilia, le squadre hanno giocato a viso aperto nel primo tempo ma senza trovare il vantaggio, mentre nella ripresa Abraham ha portato avanti i giallorossi ma poco dopo gli ha risposto Pinamonti. Allo stadio Via del Mare, l'Atalanta è andata sotto per le reti di Baschirotto e Di Francesco, prima dell'intervallo Zapata ha ridotto le distanze ma nella ripresa i nerazzurri non sono riusciti a riequilibrare l'incontro e subiscono la seconda sconfitta di fila dopo quella col Napoli. (ANSA).