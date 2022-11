Scontro nella notte sulla A7, un ferito e autostrada chiusa

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Un tratto dell'autostrada A7 Milano-Genova è stato chiuso temporaneamente ieri sera per un incidente avvenuto sulla carreggiata diretta al capoluogo lombardo, vicino al casello di Binasco (Milano). Tre vetture sono rimaste coinvolte nello scontro. Un automobilista è rimasto ferito, in condizioni non gravi ed è stato trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la Polstrada: durante la fasi di soccorso il tratto di autostrada interessato è stato chiuso. (ANSA).