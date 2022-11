Ragazzino ucciso da tram, verifiche pm su velocità del mezzo

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - La Procura di Milano sta valutando di disporre una consulenza cinematica, affidata ad esperti, per verificare la velocità a cui viaggiava il tram che ieri mattina ha investito Luca Marengoni, il 14enne morto in via Tito Livio mentre stava andando a scuola in bici. Nell'inchiesta, coordinata dal pm Maria Cristina Ria e condotta dalla Polizia locale, l'autista dell'Atm è indagato, come atto dovuto per svolgere tutti gli accertamenti, per omicidio colposo stradale.

Da una prima ricostruzione e dalle prime testimonianze è emerso che l'autista avrebbe suonato e tentato di frenare ma si è trovato il ragazzino, che aveva appena svoltato in una zona senza attraversamento consentito, davanti sui binari e l'ha travolto senza riuscire a fermarsi.

Nelle indagini si sta ultimando in queste ore la fase dell'ascolto dei testimoni e gli atti dei primi accertamenti sono arrivati oggi in Procura. Gli investigatori stanno anche visionando le telecamere della zona, mentre l'alcoltest effettuato sull'autista ha dato esito negativo e si è in attesa dei risultati degli esami tossicologici completi. Disposti anche il sequestro del tram con analisi sulla scatola 'nera' e sulle telecamere interne, della bicicletta, oltre agli esami autoptici. (ANSA).