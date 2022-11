Lettura e vita culturale, a Milano vanno a braccetto

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Lettura e partecipazione a eventi culturali come rassegne cinematografiche, mostre, spettacoli teatrali e concerti sono strettamente correlati. E' quello che accade a Milano dove nell'ultimo anno il tasso di lettura si attesta al 75% e quello di partecipazione alla vita culturale cittadina al 60%. Lo dice una ricerca sulla lettura e sui consumi culturali nel comune di Milano, realizzata dall'Associazione Italiana Editori-Aie, in collaborazione con Pepe Research per BookCity Milano, la festa del libro e della lettura che si svolgerà a Milano dal 16 al 20 novembre.

Secondo l'indagine, presentata oggi a Palazzo Reale in un evento realizzato grazie alla collaborazione tra Aie, Comune di Milano-assessorato Cultura, BookCity Milano e Fondazione Cariplo, chi più legge più partecipa alla vita culturale e viceversa. Il 93% dei milanesi è d'accordo con l'affermazione secondo cui la "ricca offerta di manifestazioni culturali spinge alla ricerca di libri sul tema e alla loro lettura". Una percentuale più bassa, 65%, ritiene che l'intensità della vita lavorativa, il tempo impiegato per la cura della famiglia e gli spostamenti lascino poco tempo da riservare alla lettura. C'è però un 18% della popolazione milanese che non partecipa o è escluso da qualsiasi consumo culturale, lettura compresa.

