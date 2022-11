Ristorazione, 'Impariamo dall'eccellenza' compie 10 anni

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - 'Impariamo dall'eccellenza', il progetto della Fondazione Allianz UMANA MENTE pensato per favorire l'inserimento lavorativo nel settore alberghiero e della ristorazione d'eccellenza di giovani svantaggiati o con alle spalle storie difficili, ha celebrato il decimo anniversario. In 10 anni, 396 ragazzi da tutta Italia, italiani e non, hanno avuto la possibilità di svolgere uno stage retribuito di tre mesi in una delle 56 strutture che hanno collaborato con la Fondazione.

L'edizione 2022 ha visto la partecipazione di 41 ragazze e ragazzi, l'adesione di 25 strutture ricettive, di cui 3 nuove, e la collaborazione dei partner progettuali Allianz, Borsa Italiana, Adecco, Orienta-Agenzia per il lavoro e Associazione Relais & Châteaux, che hanno partecipato nella fase di recruiting dei ragazzi beneficiari.

Per celebrare il traguardo e premiare i ragazzi del 2022, il 7 novembre scorso la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha organizzato un evento dal titolo 'Il bello di lavorare nella ristorazione e nell'ospitalità di lusso'. L'evento si è svolto all'Allianz MiCo nell'ambito di Golosaria Milano, polo di riferimento nel mondo del gusto in Italia. Per i ragazzi del progetto è stata l'occasione per confrontarsi con i professionisti dell'ospitalità italiana.

"Volevamo offrire anche ai giovani svantaggiati la possibilità di approcciare il mondo del lavoro attraverso strutture ricettive d'eccellenza" ha detto Maurizio Devescovi, presidente della Fondazione e direttore generale di Allianz spa.

"Per questo abbiamo ideato un'iniziativa che offrisse un'esperienza pratica, attraverso un percorso educativo, formativo e propedeutico all'inserimento lavorativo". (ANSA).