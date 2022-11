Pioli: "Il distacco dal Napoli è pesante, potevamo fare di più"

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Potevamo fare di più. Abbiamo disputato un discreto primo tempo, ma il secondo non è stato all'altezza: non abbiamo creato azioni offensive per essere pericolosi. Con la nostra qualità potevamo fare di più. Nel secondo tempo il gioco è stato poco fluido e siamo stati poco lucidità. Abbiamo vinto pochi duelli offensivi e così è difficile segnare. Ci è mancato il guizzo davanti". Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni di Dazn, dopo lo 0-0 di Cremona.

"Leao? E' sbagliato puntare il dito solo contro il singolo: se non lavori bene di squadra, i risultati non arrivano. La prestazione complessiva non è stata all'altezza - ha aggiunto -.

Otto punti dal Napoli sono tanti: questa classifica non ci piace, ma domenica abbiamo l'occasione per riscattarci.

Complimenti al Napoli, ma potevamo fare di più noi". (ANSA).