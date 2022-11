Lombardia: M5s, Fontana snobba il Consiglio, si dimetta

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Protesta in Consiglio regionale del M5s contro il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. I pentastellati hanno esposti dei cartelli con scritto 'Fontana dimettiti', subito rimossi, perché "ancora una volta il presidente snobba il Consiglio - spiega il capogruppo M5s al Pirellone Nicola Di Marco - forse è più interessato alle modifiche alla legge elettorale, per capire quando al centrodestra faccia più comodo andare a votare". Fontana "è stato pubblicamente sfiduciato dalla sua vice, la giunta cambia assessori a un ritmo senza precedenti - aggiunge - e l'azione di governo della Regione non solo è bloccata dalle lotte di potere interne ma con Guido Bertolaso è tornata al 2020 e all'inaccettabile scaricabarile con il governo". Insomma "Fontana si dimetta e permetta ai lombardi di votare il prima possibile". (ANSA).