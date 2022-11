Litiga con moglie e tenta di far esplodere la casa, arrestato

(ANSA) - MANTOVA, 08 NOV - Aveva tentato di far esplodere una bombola del gas in casa per vendicarsi della moglie con cui aveva litigato poco prima. La donna se n'è accorta ed è fuggita con i figli e il marito l'ha inseguita in auto tentando di investirla. Poco dopo i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. È successo nei giorni a Quistello, Comune del basso mantovano, ma ne è stata data notizia solo oggi. L'uomo, un 39enne del posto, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza. L'arresto è stato poi convalidato dal gip e ora l'uomo è in carcere a Mantova.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo, durante una lite con la moglie, armato di un grosso coltello, avrebbe posizionato una bombola di gpl nel soggiorno dell'abitazione e ne avrebbe aperto la valvola di sicurezza. La moglie, comprese le intenzioni del marito, è riuscita a fuggire con i figli, tutti minorenni, e a contattare il 112. L'uomo l'ha inseguita a bordo di un'auto, tentando più volte di investirla mentre fuggiva a piedi. E' stato necessario l'intervento di diverse pattuglie dei carabinieri per bloccarlo. (ANSA).