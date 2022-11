La Festa del Torrone torna a Cremona dal 12 al 20 novembre

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - È stata presentata al Pirellone, sede del Consiglio regionale della Lombardia, la 25esima edizione della Festa del Torrone in programma tra le vie del centro di Cremona dal 12 al 20 Novembre. Un evento di 9 giorni con torrone di ogni tipo proveniente da tutta Italia, il tutto accompagnato da appuntamenti, degustazioni, showcooking e incontri culturali.

Per l'edizione 2022 la kermesse sarà un omaggio all'attore, regista cinematografico e scrittore italiano Ugo Tognazzi nel centenario della sua nascita con diversi appuntamenti a lui dedicati.

"La Festa del Torrone si conferma un appuntamento di primo piano del cartellone gastronomico e culturale lombardo, capace di promuovere al meglio il grande patrimonio storico di Cremona", ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi. "Una grande occasione per celebrare uno dei tanti tesori enogastronomici della nostra Regione - ha aggiunto l'assessore regionale ai Giovani Stefano Bolognini - un prodotto storico che è al 100% locale e lombardo e che, come Regione, puntiamo a valorizzare sempre di più utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale e marketing territoriale a nostra disposizione". (ANSA).