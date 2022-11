Gigi Bici: una messa a Pavia a un anno dalla sua morte

(ANSA) - PAVIA, 08 NOV - Una messa nella cripta della Sacra Famiglia, la stessa chiesa di Pavia dove il 29 giugno scorso era stato celebrato il suo funerale. A un anno di distanza dalla scomparsa di Luigi Criscuolo (e presumibilmente della sua morte, come è risultato dall'autopsia), oggi pomeriggio è stato ricordato Gigi Bici: così lo chiamavano tutti a Pavia per la sua attività di commerciante di biciclette.

A celebrare la messa oggi è stato don Marco Labate, lo stesso giovane sacerdote che aveva presieduto il rito funebre poco più di quattro mesi fa. "Siamo qui oggi per non dimenticare Gigi e per affidarlo al Signore - ha sottolineato don Marco nell'omelia -. Gigi ha avuto un cuore grande, a volte anche fin troppo, dimostrando sempre un grande amore per gli altri, a partire dai suoi familiari".

A seguire la funzione, nella cripta della Sacra Famiglia, anche Katia Criscuolo, 33 anni, uno delle figlie di Gigi. "Mi auguro che esca tutta la verità - ha recentemente dichiarato Katia -. Non penso che Barbara Pasetti abbia agito da sola".

Criscuolo, 60 anni, era sparito la mattina dell'8 novembre 2021, lo stesso giorno in cui secondo la Procura di Pavia è stato ucciso. Accusata di omicidio è Barbara Pasetti, finita in carcere il 20 gennaio.

Qualche giorno fa la Procura di Pavia ha disposto il sequestro di nuovi oggetti nella villa di Pasetti. I reperti che sono stati prelevati verranno ora esaminati alla ricerca di nuove impronte. Intanto è stata depositata la perizia informatica condotta sul telefonino di Pasetti. (ANSA).