Fondazione Birra Moretti per un consumo responsabile tra giovani

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Educare i giovani delle scuole alberghiere, che saranno i professionisti di domani nel mondo dell'Ho.Re.Ca., ad un consumo responsabile e consapevole delle bevande alcoliche e in particolare della birra che sta diventando sempre più protagonista della cultura alimentare italiana. È questo l'obiettivo di 'Responsibility In Education' il progetto avviato a marzo 2022 da Fondazione Birra Moretti in partnership con Aspi, l'Associazione Sommellerie Professionale Italiana e con il supporto della Regione Lombardia, rivolto alle classi 5^ delle scuole alberghiere. In questo modo i giovani professionisti del fuori casa saranno i promotori di una cultura del bere moderato e consapevole.

"Il concetto di consumo responsabile è più vicino in Italia alle nostre corde che non in altre parti in Europa - ha spiegato il presidente di Fondazione Birra Moretti, Alfredo Pratolongo -.

L'Italia è il Paese che consuma meno alcol pro capite di tutta Europa. C'è un sentimento di moderazione che abbiamo nella nostra cultura alimentare, una cultura che va mantenuta e anche da qui nasce questa operazione, partendo da coloro che saranno gli operatori del settore dell'ospitalità".

Nel 2022 sono stati coinvolti nel progetto dieci istituti alberghieri tra Lombardia e Puglia per un totale di circa 750 ragazzi. Visto il riscontro positivo Fondazione Birra Moretti proseguirà anche nel 2023, con l'obiettivo di coinvolgere anche altre regioni. Il programma è articolato in due momenti: la formazione in aula e quella online. Nella prima fase è previsto un momento di formazione focalizzato sul consumo responsabile e moderato. Nella seconda fase, gli studenti accedono ad una piattaforma web dedicata dove hanno a disposizione i contenuti affrontati in aula, ma anche contenuti di cultura birraria e contenuti formativi per sviluppare le proprie competenze manageriali. Da gennaio ci sarà anche un podcast ad arricchire l'offerta formativa. (ANSA).