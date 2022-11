Tre gravi incidenti sul lavoro oggi in Lombardia

(ANSA) - PAVIA, 07 NOV - Terzo incidente molto serio sul lavoro oggi in Lombardia. Un operaio di 27 anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere caduto dal tetto di un capannone di una logistica a Siziano (Pavia). Ha riportato un trauma alla colonna vertebrale e un trauma cranico. Subito soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ambulanza in ospedale. E' stato sottoposto ad intervento chirurgico ed è attualmente sotto osservazione, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica della caduta.

Sempre oggi un operaio di 25 anni è rimasto gravemente ferito mentre era al lavoro su una caldaia: è accaduto all'interno di un'azienda di Cigole, nella Bassa Bresciana. Il giovane, dipendente di una ditta esterna, sarebbe stato travolto da materiale, secondo le prime ricostruzioni, ed è stato trasportato in ospedale con gravi traumi alla testa, al torace e ad un braccio. E un grave infortunio si è verificato questa mattina a Garbagnate Milanese (Milano), dove un altro operaio ha riportato la frattura di entrambe le gambe e ora si trova in prognosi riservata all'ospedale. E' accaduto alle 9 nello stabilimento Bayer di via delle Groane dove il 26enne è rimasto schiacciato da del materiale in manovra, secondo le prime informazioni un voluminoso bancale. I soccorsi del 118 e i Vigili del fuoco hanno liberato l'operaio travolto, con fratture esposte in entrambi gli arti inferiori, trasportandolo in codice rosso all'ospedale di Niguarda. (ANSA).