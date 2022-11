Salvini: 'Emergenza sicurezza a Milano, Sala non vede'

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - "Rissa fra immigrati, molto ben educati ed integrati... L'emergenza insicurezza a Milano è degenerata ormai da tempo, nel frattempo il sindaco di sinistra Sala fa finta che vada tutto bene. Pugno duro contro delinquenza e illegalità". Così il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, in un tweet. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Dopo il sottosegretario Sgarbi che parla come se fosse a capo della Soprintendenza, ecco il ministro delle Infrastrutture che si sostituisce a quello dell'Interno. Tutto bene Governo Meloni?".

"Per la cronaca - ha aggiunto il sindaco - giusto sabato con il ministro Piantedosi abbiamo concordato più agenti a Milano".

(ANSA).