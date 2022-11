Online archivi storici di Regione Lombardia dal 1970 al 2014

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Dai disegni acquerellati ottocenteschi dei Navigli lombardi ai progetti originali di Gio Ponti per la costruzione del Pirellone, dalla tragica storia della diossina a Seveso alle politiche legate alle infrastrutture del territorio, allo sport e all'agricoltura.

Regione Lombardia, la prima in Italia a farlo, apre i propri archivi e pubblica online gli inventari relativi al patrimonio documentario prodotto dalla giunta dal 1970 al 2014.

Milioni di documenti, conservati in circa 35 km lineari e descritti in decine di inventari per un totale di più di 100.000 unità documentarie e oltre 30.000 pagine di descrizione archivista. La biblioteca Tremaglia al primo piano di Palazzo Lombardia diventerà così un luogo "della cultura e della trasparenza amministrativa", direttamente gestito dalla Direzione centrale bilancio e finanza.

Sarà possibile consultare anche la documentazione di numerosi archivi antecedenti all'istituzione di Regione Lombardia, con atti dalla metà dell'Ottocento a oggi. Lo scopo è quello di divulgare, far conoscere e creare consapevolezza: scuole, studiosi, tecnici o semplici cittadini potranno consultare, anche a distanza, i documenti relativi al proprio territorio.

Il riordino, l'inventariazione degli archivi e l'organizzazione della consultazione è gestito da personale regionale affiancato dalla consulenza della Cooperativa CAeB, fondata a Milano da archivisti e bibliotecari e specializzata appunto nella valorizzazione di archivi e biblioteche.

"Un archivio catalogato e riordinato a disposizione di tutti", ha commentato il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana durante la presentazione di oggi al Belvedere di Palazzo Lombardia. "Un valore aggiunto - ha concluso - per gli studiosi e per tutti coloro che vorranno andare a fare delle ricerche. La volontà della Regione è quella di essere trasparente e far valutare tutte le proprie attività". (ANSA).