Gara talenti 'Smart' fa incontrare università e azienda

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Arriva a Milano il 'gran premio' nazionale dei talenti senza scopo di lucro, 'Smart&Hack', acronimo delle parole inglesi 'smart' e 'hackathon', rispettivamente 'intelligente' e 'maratona'. Dedicato al tema della 'Smart city: l'ecosistema per le città del futuro' e promossa dall'agenzia per il lavoro Risorse con il patrocinio della Regione Lombardia, la competizione è stata presentata a Palazzo Isimbardi alla presenza dell'assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli. La gara si svolgerà in modalità da remoto per i concorrenti mercoledì 23 novembre, con la proclamazione del team dei vincitori il giorno dopo.

A partecipare alla competizione nazionale - ideata durante la pandemia nel corso del 2020 e della quale sono giù state realizzate le edizioni di Cuneo, Torino e Rimini - saranno più di 100 giovani innovatori delle università italiane tra cui l'Università degli Studi di Milano, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'Università Sapienza di Roma e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, così come gli studenti degli istituti tecnici superiori di diverse regioni italiane. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 novembre tramite il sito ufficiale della manifestazione. "Vedere giovani studenti degli istituti tecnici superiori al fianco degli studenti universitari in un unico progetto - ha detto Melania Rizzoli - è una grande soddisfazione. Con Smart&Hack assistiamo a quel lavoro di squadra di cui Regione Lombardia è forte sostenitrice". "In Lombardia - ha commentato il vicepresidente lombardo Fabrizio Sala - è tempo di Smart Cities e Smart Mobility. Le nuove tecnologie, infatti, le infrastrutture di connettività (5G, IoT ecc.) e per la mobilità (parcheggi, reti di ricarica, segnaletica, veicoli), nonché soluzioni e servizi innovativi sono pronte per rivoluzionare il trasporto di persone e merci". (ANSA).