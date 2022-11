Fanno scippo al parco ma gli aggrediti sono agenti, arrestati

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Hanno aggredito un passante che si trovava al parco in compagnia di un amico per strappargli la catenina, ma hanno sbagliato obiettivo: l'uomo e l'amico erano infatti poliziotti che dopo i primi istanti di sorpresa hanno inseguito e bloccato i due ragazzi.

E' accaduto la scorsa notte intorno all'1.30 quando i poliziotti stavano passeggiando nella Biblioteca degli Alberi, l'area verde tra piazza Gae Aulenti e il Bosco Verticale. Uno di loro si è sentito strappare la catenina d'oro che aveva al collo dai due che immediatamente hanno cominciato a scappare. Dopo un breve inseguimento i presunti scippatori sono stati presi in viale Don Sturzo: si tratta di un 21enne e un 23enne, entrambi egiziani, che sono stati arrestati con l'ipotesi di tentata rapina impropria. (ANSA).