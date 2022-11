Disegna svastiche sulla cattedra e colpisce la prof a Gallarate

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Uno studente dell'istituto superiore Ponti di Gallarate (Varese) ha disegnato una svastica sulla cattedra e poi ha colpito al volto una professoressa, non si sa se volontariamente. La docente ha riportato un occhio tumefatto, mentre i compagni di classe dell'aggressore sono stati i primi a prendere le distanze dall'atteggiamento del compagno.

L'episodio è avvenuto il 20 ottobre scorso ma si è saputo solo oggi, in seguito a un comunicato di sostegno giunto alla docente da parte dell'istituto e di tutta la comunità scolastica.

"Tutta la comunità, dagli insegnanti al personale amministrativo e soprattutto agli stessi ragazzi - si legge nel comunicato - esprime alla collega sostegno, supporto e stima e si stringe intorno a lei per far sì che riesca a superare il momento di smarrimento e ansia che le ferite interiori (non visibili) inevitabilmente portano come strascico".

"Da parte della scuola tutta - ha dichiarato il dirigente scolastico Giuseppe Martino a Varese News - c'è stata un'immediata azione di condanna. Soprattutto, abbiamo ribadito l'importanza di garantire sicurezza e rispetto all'interno della nostra comunità".

Lo studente è stato sospeso per l'intero anno scolastico. La professoressa ha sporto denuncia. (ANSA).