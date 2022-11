Cultura: stagione musica al Fraschini con "Solisti di Pavia"

(ANSA) - PAVIA, 07 NOV - Il ritorno dell'ensemble "I Solisti di Pavia" caratterizzerà la stagione musicale 2023 del Fraschini di Pavia, presentata nel ridotto del Teatro pavese. Nel concerto sinfonico di apertura, giovedì 19 gennaio, l'orchestra (di circa 20 elementi) sarà accompagnata al violoncello dal solista Enrico Dindo (tra i fondatori del gruppo nato nel 2001, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lombardia): verranno eseguite musiche di Bruch, Weinberg, Strauss, Messiaen e Fuchs.

Gli altri appuntamenti con "I Solisti di Pavia" sono in calendario giovedì 9 febbraio (con la presenza come solista di Bomsori, una violinista coreana conosciuta in ambito internazionale), giovedì 23 marzo (con Kai Strobel alle percussioni) e giovedì 13 aprile (con Felix Klieser al corno). I concerti sono in programma sempre alle 21.

"La collaborazione con i 'Solisti di Pavia' costituisce un valore aggiunto per la nuova stagione di musica - ha sottolineato il sindaco Mario Fabrizio Fracassi, che è anche presidente della Fondazione Teatro Fraschini -. Stiamo parlando di una formazione conosciuta e apprezzata in Italia e all'estero". "E' giusto valorizzare un patrimonio culturale della città, come sono 'I Solisti di Pavia' ", ha aggiunto Francesco Nardelli, direttore generale della Fondazione Teatro Fraschini. (ANSA).