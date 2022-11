Champions, Pioli: 'Ottavi equilibrati, Conte ci conosce bene'

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - "Conte è un grande allenatore, ha vinto tanto e dappertutto. Riesce a dare una chiara identità e mentalità. Ci aspetta un avversario ordinato e compatto e con individualità importantissime. Sarà una sfida affascinante e sulla carta equilibrata": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match contro la Cremonese commentando il sorteggio Champions che vedrà il Milan affrontare il Tottenham di Conte.

"Saranno partite difficili, contro un avversario forte e allenato da un tecnico che ci conosce bene. Sarà stimolante e motivante - continua - vogliamo giocarcela con consapevolezza e fiducia. E' giocabile? Sì ma sarebbe stato così anche con altre, squadre imbattibili e perfette non esistono. In quelle partite il livello dovrà essere altissimo, giocheremo con l'intenzione di passare il turno. Ci saranno difficoltà ma se abbiamo vinto il campionato, se siamo qualificati agli ottavi di Champions significa che caratteristiche e spessore il Milan li ha. Numeri storicamente non favorevoli quelli del Milan contro le inglesi, dovremo fare del nostro meglio". (ANSA).