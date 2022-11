Champions: Inzaghi, rispetto per il Porto ma vogliamo i quarti

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - "Rispettiamo il Porto, si tratta di una squadra che fa bene in Champions League da anni. Il nostro obiettivo è quello di passare il turno e di regalare un sogno ai nostri tifosi, quello di disputare i quarti di Champions League dopo tanto tempo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, commentando il sorteggio degli ottavi di Champions League.

"Per il secondo anno di fila giocheremo gli ottavi di finale, finalmente l'Inter è tornata ad affrontare partite così importanti in Europa con continuità. Saranno due gare bellissime, in due stadi pieni e davanti a un pubblico speciale, degno di una competizione così importante. Non sarà per niente facile, dovremo lavorare per farci trovare pronti a una doppia sfida dove i dettagli faranno la differenza, ci faremo trovare pronti". (ANSA).