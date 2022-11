Sulla gru della Scala per protesta contro il 41 bis, scesi

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Sono scesi poco dopo le 16 di questo pomeriggio i due attivisti del centro sociale 'Galipettes occupato' che stamani sono saliti sulla gru del cantiere del Teatro alla Scala per protestare contro il regime del carcere duro, il 41 bis, e l'ergastolo ostativo.

La manifestazione, con anche fumogeni e un presidio, è stata organizzata per solidarietà con i loro 'compagni' in cella, Alfredo Cospito, Juan e Ivan, e che stanno facendo lo sciopero della fame. Cospito, in particolare, è detenuto da quasi 10 anni con l'accusa di strage contro la sicurezza dello Stato.

Il blitz di oggi si inserisce in un protesta più ampia che va avanti da tempo, con cortei, presidi, scritte sui muri e quant'altro.

La posizione dei due è al vaglio della Digos. Qualora fossero ravvisati reati, verranno denunciati in Procura. (ANSA).