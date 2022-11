Peluffo, Moratti si candida? Non la sosteniamo

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - "Rimane il fatto che noi Letizia Moratti non la sosteniamo": parte da questo il segretario lombardo del Pd Vinicio Peluffo per commentare con l'ANSA l'annuncio che Letizia Moratti sarà la candidata al Pirellone del Terzo Polo, che a questo punto sembra certamente fuori dall'alleanza di centrosinistra. "Sono loro che si chiamano fuori, non dipende da noi" sottolinea Peluffo che proprio oggi ha proposto le primarie di coalizione. "La Moratti è la loro proposta? loro devono sedersi a un tavolo e discutere" non fare "diktat" conclude. (ANSA).