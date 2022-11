Pablo Marì dopo l'accoltellamento allo stadio per Monza-Verona

(ANSA) - MONZA, 06 NOV - Anche Pablo Marì è presente allo U-Power Stadium per la partita tra Monza e Hellas Verona. Il giocatore spagnolo, accoltellato il 27 ottobre fa in un centro commerciale di Assago, nel Milanese dove un uomo ha ferito in tutto sei persone uccidendone una, è giunto allo stadio di Monza accompagnato dalla famiglia e con un vistoso tutore al braccio, dopo l'operazione a cui è stato sottoposto all'ospedale Niguarda di Milano per la ricostruzione di due muscoli della schiena.

Per Pablo Marì, visita negli spogliatoi, in curva e poco prima del fischio d'inizio in campo con l'ad Adriano Galliani e mister Raffaele Palladino. (ANSA).