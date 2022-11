Mille bambini impegnati nella semina collettiva del grano

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Oltre 1000 bambini da domani al 17 novembre saranno impegnati nella semina collettiva del grano nei campi di Chiaravalle e Vaiano, nell'ambito del progetto "Making MadreProject. Un patto educativo per la valle del pane di Milano", realizzato da Terzo Paesaggio, con il contributo di Fondazione di Comunità Milano.

La semina si svolgerà dal lunedì al venerdì, coinvolgerà ogni giorno per due ore tra i 50 e i 100 bambini, in due campi: di fronte all'abbazia di Chiaravalle e accanto al borgo di Vaiano Valle.

Il progetto ha al centro il pane come strumento di rigenerazione del territorio e ha l'obiettivo di trasmettere le competenze sulla filiera tra semina in campo, raccolto, trasformazione e socialità.

Il percorso didattico dedicato al pane, che coinvolge le scuole dei quartieri Corvetto, Chiaravalle e Vettabbia, è articolato in tre momenti nell'anno scolastico con l'obiettivo di creare un ponte tra scuole e territori, quartieri e città.

Saranno coinvolti bambini e bambine delle tre scuole dell'infanzia di via Martinengo, via Osimo, via Barabino, e delle due scuole primarie Istituto Comprensivo Statale Fabio Filzi e Istituto Comprensivo Marcello Candia. (ANSA).