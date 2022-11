Milano: primo progetto di empowerment femminile del Comune

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - "Aiutare le giovani donne a crescere in consapevolezza e fiducia in se stesse e a perseguire il percorso migliore nel mondo del lavoro e della realizzazione personale": così l'assessora alle Politiche per il Lavoro Alessia Cappello spiega l'obiettivo del progetto Mentorship Milano, grazie al quale ragazze dai 16 ai 25 anni entreranno in contatto con delle 'mentor' che lavorano in importanti realtà professionali con ruoli di responsabilità.

Il bando per le candidature al primo progetto di empowerment femminile del Comune, disponibile sul sito istituzionale, resterà aperto fino al 27 novembre. Alle candidate viene chiesto di scegliere tra i settori Moda e design, Editoria e cultura, Economia e impresa, Libere professioni, Pubblica amministrazione e istituzioni. Sarà il Comune di Milano, al termine della raccolta delle candidature, ad abbinare 'mentor' e 'mentee'. L'iniziativa è a costo zero per l'Amministrazione. Le 'mentor' si presteranno a titolo gratuito e alle 'mentee' non sarà chiesto alcun costo di iscrizione o frequenza.

"Il Patto per il lavoro - spiega l'assessora Cappello -, tra le sue molte azioni, si ripropone di colmare i gap sociali e di genere che spesso colpiscono in particolar modo i giovani e le donne. E per farlo occorre anche promuovere un'adeguata formazione e percorsi di orientamento che siano in grado di accompagnare le persone verso la ricerca di un'occupazione adeguata alle proprie competenze". "Mi auguro che a partecipare - conclude - siano soprattutto ragazze provenienti da quartieri meno centrali che difficilmente avrebbero la possibilità di entrare in contatto con donne manager di aziende ed enti importanti o a capo di istituzioni". (ANSA).