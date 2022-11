Lombardia: Pd propone primarie di coalizione

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Per scegliere il candidato in Lombardia "proporremo lo strumento delle primarie di coalizione aperte a tutti i cittadini". Lo ha detto il segretario lombardo del Pd, Vinicio Peluffo, al termine dell'assemblea regionale che si è tenuta oggi a Milano. La relazione finale che ufficializza la via delle primarie è stata votata con larga maggioranza, nessun contrario e 16 astenuti e prevede appunto di proporre le primarie agli alleati e se, nella discussione con loro, si deciderà di fare altrimenti per definire il candidato governatore, questa decisione sarà votata in assemblea.

"Se non si raggiungesse un accordo sulle primarie di coalizione e si trovasse un altro accordo - ha aggiunto Peluffo - questo verrà sottoposto al voto dell'assemblea regionale che abbiamo deciso di tenere convocata ad horas fino al 20 novembre perché siamo convinti che i tempi per decidere siano maturi".

Inoltre "abbiamo deciso di costituire un comitato di saggi composto da personalità lombarde - ha proseguito - un organo di garanzia per lo svolgimento delle primarie se questa sarà la decisione". L'auspicio è costruire "una coalizione ampia che superi le divisioni nazionali del 25 settembre" e che siano "rapidi" i tempi per le eventuali primarie. (ANSA).